L'équipe UAE détient-elle les clés de la course au Nieuwsblad? "C'est un groupe impressionnant sur le papier"

Pour la 80ème édition du Circuit Het Nieuwsblad, l'équipe cycliste UAE arrive avec un groupe bien costaud, et avec l'intention de tout gagner cette saison. L'an passé, l'équipe a remporté 81 courses. Ils sont déjà à 12, et la saison ne fait que commencer.

L'équipe UAE est une team très forte dans le peloton actuel. On y retrouve des coureurs tels que le Slovène Tadej Pogacar (absent ce week-end), mais pas seulement. Il y a aussi d'autres coureurs taillés pour gagner des courses : Joao Almeida, Tim Wellens, Adam Yates, Brandon McNulty, Jay Vine mais aussi des pépites potentielles du cyclisme futur: Antonio Morgado, Jan Christen ou encore Isaac Del Toro.

Pour Stéphane Thirion, journaliste pour le journal Le Soir, c'est un groupe où énormément de coureurs peuvent gagner. "Ce qui est frappant chez eux, c'est l'éclectisme, beaucoup de coureurs peuvent gagner partout. On ne gagne pas qu'avec Tadej Pogacar. On a aussi beaucoup de jeunes, je pense à Antonio Morgado qui fait 2ème du Samyn et 5ème du Tour des Flandres la saison passée que j'ai envie de voir samedi pour une confirmation".