Les coureurs de BORA-hansgrohe doivent changer de tenue trop proche du maillot vert

Les huit coureurs de l'équipe cycliste allemande BORA-hansgrohe ont été priés de changer de maillot. Ils étaient arrivés à Bilbao avec un maillot spécial qui marquait la 10e participation de l'équipe dans la course la plus importante au monde.

En raison d'un changement de couleur du sponsor, le maillot vert des BORA était plus foncé que lors des décennies précédentes et les éléments noirs et rouges avaient complètement disparu.

Mais l'organisation du Tour, ASO, a jugé que sa couleur ressemblait trop au maillot vert du leader du classement par points. L'équipe a confirmé la décision à l'agence allemande dpa.