Les coureurs ont pris le départ de la 5e étape pour un retour dans la plaine

Au lendemain de l'ascension du Galibier et de l'arrivée à Valloire où le Slovène Tadej Pogacar (UAE Emirates) a remis le maillot jaune sur ses épaules, les 174 rescapés du peloton vont retrouver la plaine pour cette 5e étape. Au programme, seules deux difficultés de quatrième catégorie avec la Côte du Cheval Blanc (1,5 km à 4,3%) et la Côte de Lhuis (3 km à 4,8%) dont le sommet est situé à 35 km de l'arrivée.

"On passe dans la montagne mais au plus plat possible", a expliqué le traceur du Tour, Thierry Gouvenou. "On reste dans le fond des vallées entre Saint-Jean-de-Maurienne et Saint-Vulbas. Normalement c'est sans problème pour les sprinteurs."