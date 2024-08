Les équipes prêtes à entamer "une des courses les plus difficiles pour les sprinteurs"

Le champion du monde Mathieu van der Poel sera l'une des nombreuses têtes d'affiche du Renewi Tour. Plusieurs stars du sprint prendront en effet le départ à Riemst (Limbourg) mercredi. Pour Gianni Meersman, directeur sportif chez Alpecin-Deceuninck, Van der Poel et Jasper Philipsen seront "à la hauteur".

"Pour Mathieu, ce sera sa première compétition après la course sur route olympique", a déclaré Meersman lors de la présentation des équipes jeudi. "Jasper n'a pas couru depuis la dernière étape du Tour de France. Il faut toujours voir comment les coureurs sortent d'une période de repos, mais je pense que Mathieu et Jasper seront à la hauteur".

Du côté de l'équipe Lotto Dstny, le directeur sportif Nikolas Maes comptera sur le champion de Belgique Arnaud De Lie. "Il était bon sur le Tour du Danemark et récemment sur la Bretagne Classic. Bien sûr que nous allons jouer cette carte. La première étape avec une arrivée à Bilzen devrait lui convenir. Elle n'est pas très difficile et il sera notre homme si on arrive au sprint. Mais il y a vraiment la crème de la crème des sprinteurs au départ de ce Renewi Tour. Arnaud ne se verra certainement pas offrir les victoires sur un plateau."