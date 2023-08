Les vététistes belges "espéraient mieux" sur le circuit court

De Froidmont disputait son premier championnat du monde en format court. "Je ne me suis pas senti mal, mais c'était un parcours très rapide, surtout à cause du vent dans le dos. J'étais toujours trop loin, juste à l'arrière du premier groupe. Honnêtement, je n'avais pas les jambes pour faire mieux aujourd'hui. Je me suis battu pendant toute la course et je pense que c'est une bonne préparation pour le cross-country (XCO) samedi. J'apprécie le parcours qui est exigeant. Je suis en forme et j'espère qu'il fera beau".

Schuermans a été lâché du groupe de tête. "Quand j'ai vu que je n'étais plus en mesure de concourir pour les médailles, j'étais à la limite de mes capacités. J'ai fait un mauvais départ et je me sentais pas assez en forme pour revenir. Je m'attendais à mieux pour cette course, mais ça arrive."