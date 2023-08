Lidl-Trek prolonge les contrats d'Edward Theuns et Otto Vergaerde jusqu'en 2025

Lidl-Trek a prolongé les contrats d'Edward Theuns (32 ans) et d'Otto Vergaerde (29 ans) jusqu'en 2025, ainsi que ceux du Néerlandais Daan Hoole (24 ans) et du Luxembourgeois Alex Kirsch (31 ans). Par ailleurs, le champion américain Quinn Simons, 22 ans, vainqueur du Tour de Wallonie 2021, a signé un contrat jusqu'en 2026, annonce lundi la formation WorldTour.

"J'ai passé la plus grande partie de ma carrière professionnelle avec cette équipe et je m'y sens chez moi", a confié Edward Theuns, qui porte le maillot de Trek depuis sept ans. "J'ai trouvé un très bon équilibre entre les opportunités personnelles dans les semi-classiques et les sprints et un rôle de soutien dans les grandes classiques pour nos leaders. Dans les années à venir, j'aimerais progresser dans mon rôle auprès de nos sprinters et continuer à travailler dur pour être prêt à chaque course."

Otto Vergaerde est également heureux de prolonger chez Lidl-Trek pour deux années supplémentaires. "C'est une équipe où j'ai trouvé un bon mélange de professionnalisme et d'esprit de famille. Je me sens apprécié pour le travail que je fais, qu'il s'agisse de ramener l'échappée ou d'aider les sprinters et nos leaders dans les classiques. Maintenant que Lidl a rejoint la famille Trek, nous serons plus ambitieux en termes de classement général dans les grands tours. Je suis donc fier que l'équipe me fasse confiance pour atteindre ces objectifs".