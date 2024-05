Lorena Wiebes remporte la troisième étape au sprint

La Néerlandaise Lorena Wiebes (SD Worx-Protime) s'est facilement imposée au sprint au bout de la 3e et avant-dernière étape du Tour du Burgos féminin entre Roa de Duero et Melgar de Fernamental après 122 km de course samedi. La Française Clara Copponi (Lidl-Trek) et la Néerlandaise Maike Van der Duin (Canyon/SRAM Racing) complètent le podium.