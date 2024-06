L'organisation jette l'éponge

L'Américaine Kristen Faulkner restera la dernière lauréate inscrite au tableau d'honneur du Circuit du Hageland. Les organisateurs mettent fin à la course féminine, qui avait lieu le premier dimanche de l'ouverture de la saison en Belgique. Le palmarès comprend Lorena Wiebes, Jolien D'hoore, Marta Bastianelli et Ellen van Dijk. La Suédoise Emma Johansson a été la première lauréate en 2011.

"Avec la démission de certains acteurs presque indispensables au sein de l'organisation, la pression sur les épaules de ceux qui restaient était devenue trop forte pour une telle organisation", a expliqué Roger Nolmans, le président du comité d'organisation, dans un communiqué de presse.

"Les responsabilités, la sécurité et les conditions strictes qu'implique une course cycliste professionnelle, y compris pour les femmes, n'étaient plus légitimes pour l'équipe de direction renouvelée de la Cycling Team Tilt (CTT). Nous voulons donc être honnêtes avec nous-mêmes, mais surtout avec nos partenaires qui nous ont suivis dans cette belle histoire que nous avons pu et su écrire ces dernières années."