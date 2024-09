Lotte Kopecky ajoute un maillot à sa collection: "Cela fait du bien"

Lotte Kopecky a ajouté un nouveau maillot à son impressionnante collection, celui de championne d'Europe du contre-la-montre. "Je n'avais pas encore le maillot européen sur route", a souri celle qui est toujours championne du monde sur route et qui compte des titres européens et mondiaux sur la piste mercredi, à Hasselt.

Kopecky ne disputera pas la course en ligne de l'Euro. Les Mondiaux de Zurich, où elle s'alignera sur le chrono et la course en ligne, constituent son prochain objectif. Avec son titre européen, Kopecky devient aussi une candidate à une médaille sur le contre-la-montre. "Je veux me mettre le moins de pression possible. Aux Mondiaux, je ne peux pas faire plus qu'aujourd'hui: suivre mon plan de marche aussi bien que possible. Le reste dépendra de la concurrence. Je place l'Américaine Chloe Dygert (championne du monde, ndlr) un cran au-dessus, tout comme l'Australienne Grace Brown (championne olympique, ndlr)".

Kopecky pensera surtout à défendre son titre sur la course en ligne. "C'est plus important que le chrono. Mais ça ne veut pas dire que je ne veux pas faire aussi bien que possible dans le chrono."