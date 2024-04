Lotte Kopecky, deuxième l'an passé, peut ajouter une nouvelle victoire à son palmarès

La dixième édition de l'Amstel Gold Race féminine se tiendra dimanche, sur 157,6 km entre Maastricht et Valkenburg. Deuxième l'an passé, Lotte Kopecky peut ajouter une nouvelle victoire à son palmarès, une semaine après sa victoire à Paris-Roubaix.

L'an passé, la Néerlandaise Demi Vollering, équipière de Kopecky, s'était imposée avec une attaque dans le final. Kopecky avait pris la deuxième place au sprint. L'équipe SD Worx reste favorite, mais a trouvé un solide adversaire en ce début de saison, avec la formation Lidl-Trek d'Elisa Longo-Borghini. L'Italienne a remporté le Tour des Flandres et la Flèche Brabançonne et pourra compter sur la Néerlandaise Shirin van Anrooij pour l'accompagner. Deux anciennes lauréates, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma (Canyon//SRAM Racing) et la Néerlandaise Marianne Vos (Visma-Lease a Bike).

Le parcours féminin comprendra notamment quatre passages sur un circuit local comprenant le Geulhemmerberg, le Bemelerberg et le Cauberg. Le sommet du Cauberg se trouvera à 3 km de l'arrivée. Vingt-et-une ascensions seront au programme.