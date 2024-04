Lotte Kopecky: "J'ai dû commencer mon sprint très tôt"

Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) s'est imposée samedi dans la 4e édition de Paris-Roubaix femmes. La championne du monde belge, 7e en 2023 et 2e en 2022 à Roubaix, a devancé au sprint l'Italienne Elisa Balsamo (Lidl-Trek) et la Britannique Pfeiffer Georgi (DSM Firmenich).

Un temps enfermée à la corde sur la piste de Roubaix, Kopecky a lancé sa manœuvre à plus de 250 mètres de la ligne pour remonter Balsamo, Pfeiffer et Vos, qui étaient devant elle. "C'est toujours très nerveux en cas de sprint sur la piste de Roubaix", a indiqué la lauréate belge. "Il y avait dans le groupe des filles très rapides comme Vos et Balsamo. J'ai dû commencer le sprint assez tôt et j'ai continué à fond en milieu de piste pour m'imposer."

"Paris-Roubaix était l'objectif de ma saison", a ajouté Lotte Koepcky. "Le réaliser est très beau. Mon équipe a mis beaucoup de confiance en mois ces derniers jours. Mes coéquipières ont tout fait ces deux derniers jours pour me faire rire. Je savais qu'elles croyaient vraiment en moi, qu'elles savaient que j'allais gagner cette course. Elles ont livré un travail incroyable samedi. Et avoir Lorena Wiebes dans le 2e groupe a peut-être été la clé du succès."