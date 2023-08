Lotte Kopecky pas encore rassasiée: "la course sur route reste mon objectif principal"

Cette saison, Kopecky, 27 ans, a notamment remporté le Tour des Flandres, une étape et le maillot à points du Tour de France femmes, et cette semaine, elle a décroché deux médailles d'or et une de bronze sur la piste. "Cela ne veut pas dire que je ne veux pas gagner dimanche", a déclaré Kopecky. "C'est la course la plus importante de la saison pour moi. L'envie est toujours là, tout comme la forme. La piste l'a montré".

"Peu m'importe que je fasse partie des favorites", a-t-elle ajouté. "Le parcours est équitable et je sens que cette course peut s'avérer épuisante, mais ce n'est pas à mon désavantage. Je peux aussi sprinter. Je suis curieuse de voir comment cela va se passer."