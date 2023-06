Lotte Kopecky roulera avec les juniors pour garder le rythme de la compétition

"Ce n'était pas la première fois que je participais à cette course et je connaissais la zone d'arrivée", a expliqué la coureuse de l'équipe SD Worx. "En outre, nous avons également effectué deux tours de circuit, de sorte que le premier passage m'a permis de me relancer. Cette montée me convient et cela n'a fait que renforcer ma confiance".

"En fait, Barbara Guarishi a lancé le final en imposant un rythme très élevé sur l'avant-dernier tronçon de gravel où le vent était un peu de côté. L'objectif était de se retrouver devant à cet endroit avec un petit groupe, mais nous n'y sommes pas parvenues. Apparemment, tout le monde n'en avait pas envie et on s'est de nouveau retrouvées toutes ensemble. C'est donc un peloton compact qui a entamé l'ascension finale de la Citadelle de Diest. Pfeiffer Georgi a attaqué mais j'ai pu la contrer assez rapidement. Ma coéquipière Mischa Bredewold était également de la partie. J'ai ensuite accéléré dans les dernières centaines de mètres et c'était le bon choix."