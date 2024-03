Lotte Kopecky s'impose en solitaire et signe le doublé

La championne du monde s'est imposée en solitaire avec 11 secondes d'avance sur sa coéquipère néerlandaise Lorena Wiebes et l'Américaine Lily Williams (Human Powered Health).

Lotte Kopecky et Lorena Wiebes ont accéléré à 14 km de l'arrivée et ont été rejointes par la Cubaine Arlenis Sierra (Movistar) et Lily Williams.