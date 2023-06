Louis Meintjes veut "faire encore mieux" que sa 7e place en 2022

Deux fois huitième en 2017 et 2018, Meintjes, 31 ans, avait signé le meilleur résultat de sa carrière sur le Tour l'an dernier mais n'est pas rassasié. "Après ma septième place au classement général l'an dernier, j'aspire à faire encore mieux sur cette édition. Pour y arriver, il faut les jambes mais aussi une grande part de chance", a déclaré Meintjes vendredi en conférence de presse.

Avec un seul contre-la-montre au programme, le Sud-Africain pense avoir de bonnes chances d'atteindre son objectif. "Mes sensations sont bonnes, j'ai confiance en moi. Ce Tour est favorable aux purs grimpeurs avec le faible kilométrage contre-la-montre. J'espère être épargné par les chutes et autres contre-temps, après il me reste à tout donner pour atteindre le top 10 et pourquoi pas, faire mieux qu'en 2022."