L'UCI veut défendre l'intégrité du cyclisme en promouvant sa plateforme de signalement

La campagne a pour but "d'encourager toutes les parties prenantes du cyclisme - athlètes, entraîneurs, organisateurs, officiels et membres du personnel des différentes structures - à jouer un rôle actif dans la protection de l'intégrité physique et psychologique des personnes évoluant dans notre sport", explique ainsi le communiqué.

Dans le cadre d'un plus large programme nommé 'Cycling Integrity', lequel "regroupe l'ensemble des actions de l'UCI dédiées à la promotion et au renforcement de l'intégrité dans le cyclisme à tous les niveaux", la campagne cherche à promouvoir l'utilisation d'un outil de signalement créé il y a deux ans, UCI SpeakUp. Accessible à tous, cette plateforme permet de dénoncer des comportements inappropriés, discriminants ou des faits liés à la fraude technologique et à la manipulation des compétitions.