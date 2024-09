Maëva Squiban remporte le chrono de la 4e étape, Thalita de Jong reste en rose

Sur ce parcours de 15,7 kilomètres, entre Goudargues et Méjannes-le-Clap, Squiban a signé un temps de 24:04. Soit six secondes de mieux que la Polonaise Dominika Wlodarczyk (UAE Development Team), qui termine deuxième, et 17 secondes plus rapide que la Néerlandaise Nina Buijsman (FDJ-Suez), troisième.

Thalita de Jong, qui a remporté les deux premières étapes de cette 22e édition, a terminé à la 4e place avec une différence de 31 secondes. Elle conserve néanmoins son maillot rose avec 37 secondes d'avance sur la Française Marion Bunel (St Michel - Mavic - Auber93) et 48 sur Lotte Claes (Arkéa-B&B Hotels Women), respectivement 2e et 3e au général.