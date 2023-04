Maillot jaune avant la dernière étape, Adam Yates ne pense pas encore avoir course gagnée

Le Britannique, qui a pris le maillot jaune à son coéquipier, l'Espagnol Juan Ayuso, a ainsi ajouté une 20e ligne à son palmarès un mois après sa lourde chute qui l'avait empêché de jouer les premiers rôles au Tour de Catalogne.

"Avant l'étape, l'objectif était de garder Ayuso en jaune le plus longtemps possible", a expliqué Yates. "Il l'a bien mérité, après sa grave blessure. Il est encore jeune, mais c'est un grand talent. Nous avons fait tout ce que nous pouvions pour aider Juan, mais il est encore en train de reconstruire sa forme. Lorsqu'il m'a donné le feu vert à six ou sept kilomètres de l'arrivée, j'y suis allé. C'est bien que ça ait marché", ajoute le Britannique, qui a placé une accélération à 4 km de l'arrivée jugée au sommet d'un col hors-catégorie, à 2090 m d'altitude. "Cela faisait longtemps que je n'avais pas été en altitude, je l'ai vraiment senti sur la fin, mais j'ai réussi à m'accrocher et j'en suis heureux. Je n'ai pas eu de chance dans mes dernières courses, notamment en Catalogne, mais me voilà de retour".