Malade, la championne de Belgique Kim de Baat ne sera pas au départ

"Bien sûr, c'est toujours énormément regrettable que la championne de Belgique doive renoncer à une course belge", a déclaré le directeur sportif Michel Cornelisse. "Kim ne se sentait pas bien depuis un certain temps, mais on a tranché la question ce midi. Elle ne prendra pas le départ. Elle a un léger rhume et ce n'est pas raisonnable de courir sous la pluie et dans le vent. Les prévisions météorologiques ne sont pas estivales."

"Kim avait fait de cette course un objectif. Le fait qu'elle doive renoncer lui fait mal, mais c'est comme ça. La maladie est le message. Carina est une coureuse du même calibre que De Baat, une battante et une travailleuse pour l'équipe."