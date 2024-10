Marianne Vos sacrée championne du monde devant Lotte Kopecky à Louvain

Dans un duel redoutable avec Lotte Kopecky, Marianne Vos a fini par s'imposer sur la course de 134 km entre Hal et Louvain pour décrocher le titre de championne du monde dans le cadre des Mondiaux de gravel samedi.

Une semaine après son deuxième titre mondial consécutif sur route, Kopecky a été battue sur le fil en Belgique. L'Anversoise de 28 ans a fini deuxième devant la Néerlandaise Lorena Wiebes qui complète le podium à la troisième place.

Kopecky et Vos ont distancé Wiebes, championne d'Europe de gravel et de route, et l'Italienne Soraya Paladin à un peu plus de 50 km de l'arrivée. Les deux coureuses ont tenté à plusieurs reprises de se détacher l'une de l'autre dans les derniers kilomètres, mais elles sont restées ensemble. Cela s'est donc joué dans un sprint à Louvain, au bout duquel Vos a été la plus forte.