Marion Norbert Riberolle s'impose à Otegem devant Sanne Cant, la championne de Belgique

Marion Norbert Riberolle s'est ainsi imposée devant sa coéquipière, Sanne Cant qui a décroché à Meulebeke samedi son 15e titre de championne de Belgique. Un succès qui "ne change pas ma carrière" avait préfacé Sanne Cant qui a cependant reconnu lundi être "contente d'avoir décroché un nouveau maillot tricolore parce que sinon j'aurais vu quelqu'un d'autres courir avec aujourd'hui, et bien sûr j'aurais préféré gagner avec ce maillot sur les épaules. J'ai commis une faute dans le dernier tour, et j'ai dû laisser filer Marion. J'ai bien profité malgré tout".

Marion Norbert Riberolle s'est ainsi imposée après avoir pris la 3e place du National samedi à Meulebeke derrière Sanne Cant et Laura Verdonschot, déjà partie en stage en Espagne et absente lundi.