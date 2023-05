Mark Cavendish aborde son 22e grand tour: "Sans train pour le sprint, la pression retombe"

Mark Cavendish prendra le départ du Tour d'Italie avec Astana Qazaqstan samedi, le premier grand tour avec sa nouvelle équipe et le 22e dans sa carrière. "Le Giro est une course que j'apprécie et qui occupe une place particulière dans mon cœur", a déclaré le champion de Grande-Bretagne en titre dans un communiqué de son équipe. Le coureur de l'Ile de Man, âgé aujourd'hui de 37 ans, a déjà décroché 161 victoires en carrière dont 16 étapes au cours de ses six précédentes participations au Tour d'Italie.