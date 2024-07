Mark Cavendish s'offre le record de victoires: "Participer à ce Tour, c'était un pari"

Cavendish a devancé Jasper Philipsen et le Norvégien Alexander Kristoff au sprint à Saint-Vulbas pour décrocher sa 35e victoire sur la Grande Boucle. "Je n'en reviens pas", a réagi Cavendish, ému, à l'interview flash. "Participer à ce Tour de France, c'était un vrai pari de l'équipe et d'Alexandre Vinokourov (le manager d'Astana, ndlr.). On l'a fait comme on le voulait. L'équipe a travaillé sur tous les petits détails."

En 2023, Cavendish avait été contraint à l'abandon après une chute dans ce qui devait être son dernier Tour de France. Le 'Cav' a reporté sa retraite pour tenter de battre le record de victoires mais avait débuté la 111e édition avec une grosse défaillance dans la première étape. "C'est mon 15e Tour de France. Je n'aime pas souffrir mais je sais que cela se joue dans la tête et qu'il faut continuer à pousser sur les épaules et vous recevez une opportunité. J'ai pu la saisir. Tout ne s'est pas déroulé comme prévu et mes équipiers ont improvisé pour m'amener dans une bonne position."