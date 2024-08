Markus Hoelgaard gagne à Louvain après "une super journée" avec son équipe

"Jonas Abrahamsen faisait partie du groupe de tête qui s'est formé assez tôt dans la course. Rasmus Tiller et moi-même ont aussi fait notre part de travail. Je me suis finalement retrouvé avec Mike Teunissen en tête de la course. J'ai réussi à le lâcher, même si cela n'a pas été facile. Je me sentais plus fort que Teunissen et j'étais convaincu que j'allais réussir mon plan d'arriver seul, mais j'ai quand même dû m'accrocher. Heureusement pour moi, Teunissen avait déjà tout donné", a commenté Hoelgaard.

Cette victoire sur le Tour de Louvain est la troisième victoire cette saison pour le Norvégien. Il avait déjà remporté une étape sur le Tour de Wallonie. "La Bretagne Classic-Ouest France, à Plouay, est ma prochaine course. J'ai une période de 10 jours sans course, qu'il va falloir combler. J'espère également pouvoir être sélectionné pour les championnats du monde, mais nous avons un paquet de bons coureurs en Norvège qui aspirent à une sélection pour les Mondiaux", a déclaré Hoelgaard en riant.