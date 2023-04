Marlen Reusser: "On a couru un peu à l'intuition et ça a fonctionné"

"Ce n'était pas vraiment le plan que je parte seule dans la finale, dans la côte de la Redoute, j'avoue avoir, à un moment, un peu pensé que je pourrais gagner, mais seule c'était très dur dans la Roche-aux-Faucons", a expliqué Reusser. "Le but de base de notre équipe était de ne pas trop contrôler la course et s'épargner au maximum pour tout donner dans la finale. En m'échappant, on a changé notre plan. Mais nous avons pu gérer, nous avons couru un peu à l'intuition et tout s'est bien terminé.".

Marlen Reusser a été reprise dans la côte de La Roche-aux-Faucons, après un long effort solitaire. "Je pensais que je finirais par être reprise par les meilleures grimpeuses et que peut-être je pourrais les accrocher, ce que j'ai réussi à faire".