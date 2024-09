Marvin Odent, 4e, au pied du podium dans le contre-la-montre dans la catégorie H3

Odent, 41 ans, a réalisé un chrono de 46:20.51 au terme des 28,4 km de parcours, terminant à un peu moins de 7 secondes de la médaille de bronze de l'Italien Martino Pini (46:13.69). La France a terminé sur les deux premières marches du podium avec l'or pour Mathieu Bosredon (43:33.22) et l'argent pour Johan Quaile (45:33.41).

Les para cyclistes belges ont remporté un total de quatre médailles sur les chronos mercredi avec les médailles d'argent d'Ewoud Vromant (C2) et Maxime Hordies (H1) et celles en bronze de Tim Celen (T1-2) et Jonas Van de Steene (H4).