Mathieu van der Poel: "La crevaison de Van Aert a été le moment décisif"

"La crevaison de Wout van Aert dans le Carrefour de l'Arbre a certainement été un moment décisif", a expliqué Van der Poel. "Wout avait les capacités pour gagner cette course. Pour gagner ici, il faut de très bonnes jambes et de la chance. Par ailleurs, mon co équipier Jasper Philipsen a été une belle surprise mais je sais qu'il aime les pavés. Il y a eu une chute de John Degenkolb dans le Carrefour de l'Arbre, je n'ai personnellement rien vu, je ne sais donc pas si je suis fautif, mais si oui, j'en suis désolé. C'est hélas un fait de course."

Vainqueur de deux Monuments cette année, Van der Poel a assuré être au top de sa forme et que son dos ne le fait plus souffrir. "Je m'amuse beaucoup sur le vélo, c'est ce qui fait la différence. Et le fait de disputer moins de courses me permet d'arriver à 100 % au départ de mes grands rendez-vous. C'était le cas au Tour des Flandres, même si je n'ai pas gagné. Ma puissance dans les 15 derniers kilomètres est bien meilleure qu'avant. Mon entraînement a changé dans cette optique. Dans l'absolu, je sais que je suis très bon dans les courses d'un jour, c'est ma motivation."