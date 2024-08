Mathieu Van der Poel va préparer Zurich sur les routes du Tour de Luxembourg

Le Néerlandais a fait part de son choix dans une vidéo sur les médias sociaux lundi. "Je suis heureux d'annoncer que je participerai cette année au Skoda Tour de Luxembourg", a-t-il notamment déclaré.

Avant de s'élancer le 18 septembre pour cinq jours de course sur les routes du Grand Duché, Mathieu van der Poel - qui n'a plus couru depuis l'épreuve en ligne des Jeux Olympiques de Paris le 3 août - sera jeudi au départ du Renewi Tour (WorldTour), long de 745,5 km répartis en cinq étapes entre Riemst et Grammont.