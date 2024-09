Matthews s'impose au sprint devant Girmay et Molard, De Lie 13e

Michael Matthews (Jayco AlUla) s'est adjugé la 13e édition du Grand Prix de Québec (WorldTour) vendredi à l'issue d'un parcours de 201,6 km dans la Ville de Québec. Au bout d'un sprint massif qui a vu Arnaud De Lie (Lotto Dstny) se faire enfermer, l'Australien s'est imposé devant l'Érythréen Biniam Girmay (Intermarché-Wanty) et le Français Rudy Molard (Groupama-FDJ).

Matthews décroche la 42e victoire de sa carrière et la deuxième cette saison après son succès sur la première édition de la Route de la céramique - GP Castellon. C'est également son troisième succès au Canada après les éditions 2018 du GP de Québec et de Montréal.

L'Américain Artem Schmidt (INEOS Grenadiers), le Néerlandais Frank van den Broek (dsm-firmenich PostNL) ainsi que les deux Canadiens Félix Hamel et Jonas Walton ont formé l'échappée et ont compté jusqu'à cinq minutes d'avance sur le peloton à l'approche de la mi-parcours.

A 50 kilomètres de l'arrivée, Shmidt et Van den Broek étaient les deux seuls rescapés du groupe de quatre coureurs et comptaient encore un peu plus de quatre minutes d'avance sur le peloton. Les deux coureurs ont été repris à 14 kilomètres de la ligne d'arrivée.

Dans les derniers mètres, Arnaud De Lie a été enfermé par plusieurs coureurs alors que Michael Matthews, suivi de près par Tiesj Benoot, a réussi à s'imposer pour quelques centimètres sur la ligne.