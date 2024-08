Mauri Vansevenant était "presque à bout de forces" dans la dernière montée

Mauri Vansevenant (Soudal Quick-Step) s'est assuré jeudi une sixième place lors de la douzième étape du Tour d'Espagne qui s'est terminée à la station de montagne de Manzaneda. Il faisait partie de l'échappée et, selon lui, s'est senti bien toute la journée, jusqu'au pied de la dernière ascension.

Vansevenant faisait partie d'une échappée de dix coureurs qui se sont arraché la victoire d'étape de l'ultime difficulté du jour longue de 15,9 km (4,7% avec des montées à 12%). "Je me sentais bien toute la journée et j'ai choisi d'attaquer parce que je sentais qu'il y avait une chance pour un groupe d'aller jusqu'au bout", a-t-il expliqué après la course.

Finalement, le coureur de 25 ans a terminé sixième, à quarante secondes du vainqueur Pablo Castrillo (Equipo Kern Pharma). "Nous avions une belle avance, mais dans la dernière montée, j'ai commencé à sentir que cela devenait difficile pour moi, car j'étais presque à bout de forces. Mais j'ai fait de mon mieux et je n'étais pas loin du podium."