Maxim Van Gils 7e et premier Belge: "Je me suis laissé surprendre"

Présent dans le groupe de tête, Van Gils, 23 ans, n'est pas parvenu à suivre lorsque Tadej Pogacar a lancé une offensive à 80 km de l'arrivée. "J'étais trop loin et je me suis fait surprendre", a réagi Van Gils. "Je devais encore attendre à ce moment-là. Andreas (Kron, ndlr) devait anticiper et moi je devais attendre. Mais si Pogacar et Pidcock sortent, c'est une erreur de ne pas les suivre. Ma course était alors un peu terminée. Je n'avais pas l'impression que nous pouvions revenir sur de tels coureurs."

Après sa belle remontée pour arracher la 7e place, l'Anversois reste satisfait de sa course. "Si vous pouvez prendre la 7e place sur l'Amstel Gold Race, vous pouvez avoir un bon sentiment. Je retiens qu'Andreas et moi-même sommes en bonne forme, qu'il y a une bonne ambiance dans l'équipe et que nous allons encore décrocher de beaux résultats."