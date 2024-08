Milan Menten veut "ajouter une victoire" à sa saison

"Je suis très heureux de pouvoir faire partie de Lotto Dstny pour deux saisons de plus", a déclaré Menten. "Cette prolongation de contrat m'a fait plaisir. Nous avons couru avec l'équipe une course parfaite. A 75 kilomètres de l'arrivée, nous avions mis au point le plan pour ouvrir la course. Maxim Van Gils devait faire partie du groupe de tête avec quelques coéquipiers. Tout s'est déroulé comme prévu. Malheureusement, Van Gils a perdu le contact avec le groupe de tête dans le dernier tour. Cela nous a fait hésiter: rouler ou ne pas rouler. Nous avons peut-être attendu un peu trop longtemps et j'aurais peut-être dû jouer ma carte avant le sprint."

La Course des raisins d'Overijse, la prochaine course à son agenda, devrait convenir à Milan Menten, puisqu'elle se déroule, en partie, sur les mêmes routes que le Tour de Louvain. "Je compte sur une nouvelle grande performance. Cette course se déroule en partie sur les routes que nous avons empruntées aujourd'hui. Après, il y aura la Classique du Mur de Grammont. J'espère y saisir à nouveau ma chance, car j'aimerais ajouter une victoire à ma saison", a expliqué Menten.