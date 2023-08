Milan Thomas et Jonas Goeman éliminés en qualification du kilomètre de para-cyclisme

Ils ont réussi le 10e chrono des 21 duos engagés en 1:02.636. Il fallait réaliser un des six meilleurs temps pour se qualifier. Les Britanniques Neil Fachie et Matthew Rotherham ont été les plus rapides en 59.741 secondes. Les Allemands Thomas Ulbricht et Robert Förstemann ont signé le 6e temps qualificatif en 1:01.840, 796/1000e plus vite de nos représentants.

Mercredi, Milan Thomas et Jonas Goeman n'avaient pas non plus réussi à s'extraire des qualifications de la poursuite sur 4 km.