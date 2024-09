Muriel Furrer est décédée à 18 ans, au lendemain de sa chute sur la course juniors

La coureuse cycliste suisse Muriel Furrer est décédée à l'âge de 18 ans, au lendemain d'une lourde chute dans la course en ligne des juniores féminines aux championnats du monde de Zürich. L'Union Cycliste Internationale (UCI) a annoncé la nouvelle dans un communiqué diffusé vendredi.

"C'est avec une très profonde tristesse que l'Union Cycliste Internationale (UCI) et le Comité d'organisation des Championnats du Monde Route et Route Paracyclisme UCI 2024 de Zurich (Suisse) ont appris aujourd'hui la nouvelle tragique du décès de la jeune cycliste suisse Muriel Furrer. Avec la disparition de Muriel Furrer, la communauté cycliste internationale perd une coureuse qui avait l'avenir devant elle", a écrit l'UCI dans son communiqué, offrant ses condoléances à la famille et aux amis de la victime ainsi qu'à la fédération suisse de cyclisme.

Muriel Furrer s'est retrouvée dans un état critique après être tombée pendant la course des juniores. Elle a subi une importante blessure à la tête avant d'être héliportée vers l'hôpital. La jeune coureuse est décédée vendredi à l'hôpital universitaire de Zürich.

L'UCI et le comité organisationnel des Mondiaux tiendront une conférence de presse à 17h00.