Nico Denz prolonge son contrat avec Bora-hansgrohe

Denz, 30 ans, a remporté deux étapes du Tour d'Italie en 2023 et compte au total six succès en carrière. Il a aussi gagné le Tour de Vendée, une étape du Tour de Slovaquie, une étape du Tour de Suisse et une étape du Tour de Turquie.

Cet été, Denz sera dans la sélection de Bora-hansgrohe pour le Tour de France aux côtés du Slovène Primoz Roglic. "Cela a toujours été mon rêve d'aider un leader à remporter un grand tour et j'espère pouvoir le réaliser", a confié l'équipier de Jordi Meeus au sein de la formation allemande.