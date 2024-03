Nils Politt est monté sur son 2e podium dans un Monument

"Je ne voulais rester trop longtemps dehors après l'arrivée et j'avais déjà rejoint le bus de mon équipe quand on est venu frapper à la porte pour m'annoncer que j'étais finalement 3e de la course", a expliqué Niels Politt. "Monter sur le podium du Tour des Flandres est très spécial. Après mon podium de Paris-Roubaix, je suis de nouveau sur le podium d'un Monument. Nous avons mérité ce résultat en tant qu'équipe car nous avons aussi Mikkel Bjerg 4e, Antonio Morgado 5e et Tim Wellens 12e."

"Je ne peux pas dire si le jury a pris la bonne décision en déclassant Matthews. Je n'ai pas encore visionné les images. Tout ce que je peux dire, c'est que j'arrivais à vive allure et que sa manœuvre m'a fait ralentir. Il s'agit d'une simple décision des commissaires de course et ils auront leurs raisons. Mais je suis désolé pour Matthews."