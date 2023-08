Nils Politt s'engage pour trois saisons avec UAE Emirates

Politt, 29 ans, rejoindra UAE Emirates après trois saisons passées chez BORA-hansgrohe. Actuel champion d'Allemagne du contre-la-montre, il avait aussi été sacré champion national sur la course en ligne en 2022. Un an plus tôt, il avait remporté une étape sur le Tour de France.

"Je suis très enthousiaste à l'idée de rouler pour UAE Emirates dans les prochaines années. C'est une des meilleures équipes du monde et une nouvelle étape dans ma carrière. J'espère que nous décrocherons beaucoup de succès ensemble et de bons résultats. J'ai vraiment hâte d'y être", a réagi Politt, cité dans le communiqué.