Nolan Huysmans et Thibaut Bernard gardent la tête des Six Jours de l'Avenir

Après trois soirs de course, Nolan Huysmans et Thibaut Bernard restent en tête des Six Jours de l'Avenir cyclistes de Gand. Avec 63 points, ils devancent les Britanniques Eliott Rowe et William Salter, qui comptent 38 points, un de plus que les troisièmes, Stan Dens et Tom Crabbe.

Rowe a remporté la première course aux points, devant son compatriote Sam Fisher et le Français Lucas Menanteau alors que Huysmans a dû se contenter de la cinquième place. Dans la deuxième course aux points, Matijs Van Strijthem a devancé Salter et le Danois Albert Holm. Huysmans et Bernard ont remporté le contre-la-montre de 500 mètres en établissant un nouveau record chez les moins de 23 ans puisque Huysmans a terminé en 27.810 secondes.

"Nous n'avons cependant pas connu notre meilleure journée", a déclaré Bernard. "J'étais malade et Nolan avait les jambes lourdes dans la première course aux points. Heureusement, nous avons pu redresser la barre grâce à notre record. Nous avons maintenant 25 points d'avance, mais les Britanniques sont aussi très forts. Les Six Jours de l'Avenir commencent véritablement le vendredi avec la course par équipe. C'est à ce moment-là que des différences se feront. Nous verrons alors où nous en sommes".