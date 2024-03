Oliver Naesen abandonne la course, malade

Arnaud De Lie a également abandonné la course au soleil avant le début des quatre dernières étapes. Celles-ci présentent des profils bien plus accidentés que les premières, et les sprinteurs auraient difficilement eu voix au chapitre.

La 4e étape comprendra notamment six ascensions de 2e catégorie et une ascension de 1re catégorie, sur 183 kilomètres de Chalon-sur-Saône au Mont Brouilly (3km à 7,6%). La course s'achèvera dimanche et révélera le successeur de Tadej Pogacar au palmarès.