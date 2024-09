Oliver Naesen s'impose au sprint devant Edward Theuns

"Gagner devant son propre public reste spécial", a déclaré Oliver Naesen. "Cela peut sembler n'être qu'une kermesse, mais nous avons roulé à une moyenne de plus de 48 km/h. De plus, sur cette longue ligne droite, il y avait du vent de face, sinon le rythme aurait été encore plus élevé. J'ai pris du plaisir."

"Je reste sur une bonne saison. Le printemps s'est bien passé et le Tour de France aussi. Il ne me reste plus que Binche-Chimay-Binche et Paris-Tours, puis ma saison sera terminée."