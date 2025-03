Paris-Nice: Mads Pedersen s'impose dans un sprint réduit au bout d'une étape marquée par les bordures

Le Danois Mads Pedersen s'est adjugé un sprint réduit au bout de la 6e étape de Paris-Nice (WorldTour), disputée sur 209,8 kilomètres entre Saint-Julien-en-Saint-Alban et Berre l'Étang vendredi en France.

Au classement général, l'Américain Matteo Jorgenson (Visma-Lease a Bike) a conforté son avance, désormais de 40 secondes sur l'Allemand Florian Lipowitz (Red Bull-BORA-hansgrohe) et 59 secondes sur le Danois Mattias Skjelmose (Lidl-Trek). Jonas Vingegaard, 2e du classement général à l'issue de la 5e étape, n'a pas pris le départ vendredi. Le Danois de Visma-Lease a Bike, blessé à la suite d'une chute, a été invité par son staff médical à récupérer à domicile pour se concentrer sur des objectifs futurs.

Le sprinteur de Lidl-Trek a profité de la manœuvre de Visma-Lease a Bike, qui a exploité les conditions pour isoler un groupe d'une quinzaine d'éléments en tête avec INEOS Grenadiers. Cette dernière équipe a placé deux coureurs sur les 2e et 3e marches du podium, les Britanniques Joshua Tarling et Samuel Watson.

Visma-Lease a Bike n'a pas eu peur de dynamiter la course en créant des écarts. Les hommes en jaune ont creusé un trou à 60 kilomètres de l'arrivée, rejoints dans un groupe d'une quinzaine d'hommes par l'équipe INEOS Grenadiers, ainsi que les Danois de Lidl-Trek Mattias Skjelmose et Mads Pedersen, et le maillot blanc Florian Lipowitz, entre autres. Parmi 12 coureurs groupés à l'arrivée, Pedersen s'est distingué pour enlever sa 4e victoire cette saison, la 49e de sa carrière.

Le parcours de la 7e étape de samedi a été modifié en raison des conditions climatiques défavorables. Le peloton sera notamment dispensé de la côte de Belvédère et du col de la Colmiane, sur un parcours réduit de 147,8 à 109,3 kilomètres. Il affrontera l'ascension finale vers Auron (7,3 km à 6,9%).