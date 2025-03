"Aujourd'hui, toutes les courses sont extrêmement difficiles": Philippe Gilbert dénonce une pratique qui pourrait tuer le suspens du cyclisme

Une nouvelle victoire pour Tadej Pogacar aux Strade Bianche, le champion du monde s'est imposé devant Tom Pidcock avec qui il avait roulé une bonne partie de l'après-midi. Philippe Gilbert a voulu revenir sur les courses qui deviennent de plus en plus dures, de plus en plus exigeantes pour les coureurs.

"Je pense qu'il y a une tendance depuis une dizaine d’années, chez les organisateurs qui est de durcir de plus en plus. Je me rappelle à mes débuts, on faisait le Tour Méditerrannéen, Paris-Nice etc, on avait des montées... Le juge de paix de Paris-Nice c’était le col d’Eze, le mont Faron, des montées accessibles à tous les types de coureurs, puncheurs grimpeurs, hommes en forme. Aujourd'hui, je crois que les coureurs de la communauté de Valence ont eu entre 3500 et 3900 de dénivelé positif tous les jours. Il y a 20 ans, le palmarès du Tour de la Communauté de Valence, c’était Petacchi. Aujourd'hui, toutes les courses sont extrêmement difficiles, et si on compare aujourd'hui les Strade, moi quand je les gagnais, c’était 190 kilomètres, 2900 mètres de dénivelé positif, là, c'est 213 kilomètres et 4000 mètres de dénivelé positif, presque l’équivalent de Liège-Bastogne-Liège pour que le public belge puisse comparer. C’est beaucoup trop exigeant, et on réduit le scénario à deux ou trois coureurs potentiels vainqueurs, et c’est toujours les mêmes toute l’année", exprime Philippe Gilbert.