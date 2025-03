Paris-Nice: Visma remporte le chrono par équipes, Jorgenson nouveau maillot jaune

Sur un parcours de 28,4 km au départ du circuit de Magny-Cours, la formation néerlandaise s'est imposée avec 15 secondes d'avance sur la formation Jayco-AlUla et 25 sur Red Bull-Bora Hansgrohe.

L'équipe UAE a perdu gros en ne terminant que huitième à 42 secondes et l'un de ses co-leaders, le Français Pavel Sivakov, a même concédé encore plus de temps en lâchant prise à plus de neuf kilomètres de l'arrivée.