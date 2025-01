Patrick Lefevere s'exprime sur sa relation avec Alaphilippe: "Je l'ai adopté quand personne en France ne le connaissait avec sa grande gueule"

"Je l'ai adopté comme mon propre fils à 17 ans, quand personne en France ne le connaissait avec sa grande gueule. Son père était malade, je l'ai toujours bien traité. Un moment, il a beaucoup gagné, j'ai beaucoup payé, mais les deux dernières années, il n'y avait pas de performance. J'ai proposé à son agent et lui de diminuer un peu son salaire et de le prolonger d'une année, parce qu'il est très populaire en France. Ils ont refusé, et là j'étais très triste", nous confie aujourd'hui l'ancien manager de Soudal - Quick Step.

Ce dernier avait notamment déclaré, avant de nuancer, dans le magazine HUMO qu'il y avait "trop de fêtes et d'alcool". "Il y a eu une période avec trop de fêtes. Mais je dois dire que depuis notre discussion en novembre 2022, il n’a plus bu. Que ce soit au sein de l’équipe ou en dehors. J’ai parlé à des gens qui étaient avec lui en stage à la Sierra Nevada et plus une goutte. Et l’entraînement n’a jamais été un problème, il a toujours été assidu", avait ensuite éclairci Patrick Lefevere.

"Vous ne pouvez pas le pousser où il ne veut pas", exprime-t-il aujourd'hui. "Je pense qu'il a vu ses limites et il faut avouer que quand il a gagné à l'époque, il n'y avait pas Tadej, Wout ou Mathieu, c'était autre chose. Maintenant, il doit changer son fusil d'épaule et attaquer d'une autre manière, mais je pense qu'il en a toujours dans les jambes".