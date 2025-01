Un coureur qu'il regrette d'avoir transféré? Ses pronostics pour la saison à venir?: Patrick Lefevere répond à nos questions

Je pense que ce sera encore une lutte entre Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel et Wout van Aert. Très peu d'autres peuvent l'emporter.

Qui va remporter Paris-Roubaix ?

On va éliminer Tadej, donc Mathieu ou Wout.

Liège-Bastogne-Liège ?

J'espère Remco Evenepoel.

Le Tour de France ?

J'espère naturellement Remco Evenepoel, mais moi j'avais dit que Remco disputerait son premier Tour de France à 25 ans, on a une année d'avance sur le schéma, donc on va lui donner encore un an de temps. Tadej, s'il a les jambes de l'année passée, va être très dur à battre.

Un transfert jamais réalisé que vous regrettez ?

Mathieu van der Poel. Son père a roulé trois ans chez moi, je l'ai vu grandir. J'ai toujours été un grand admirateur, mais les frères Roodhooft (Alpecin-Deceuninck) ont très bien fait de lui donner du matériel à 16 ans, de le garder près d'eux, le contrat qu'il a avec Canyon c'est grâce à eux, c'est leur mérite.

Un coureur que vous regrettez d'avoir signé ?

Il n'y en a pas beaucoup. J'ai eu une mauvaise expérience avec Matthews à l'époque. Il n'a roulé qu'une année avec nous, mais il était dans une situation compliquée, je comprends. Il est australien, sa femme était enceinte, toujours malheureux avec l'équipe. Mais les années passent, et on pardonne.