Pavel Bittner, 21 ans, "n'arrive pas à y croire" après avoir devancé Van Aert au sprint

Pavel Bittner a écrit la plus belle page de sa jeune carrière, en décrochant à 21 ans une victoire sur la 5e étape du Tour d'Espagne, mercredi à Séville. Le Tchèque a réussi à vaincre Wout van Aert (Visma-Lease a Bike) dans un sprint disputé. "C'est fou", s'est-il exclamé après son succès, au micro des organisateurs.

Mais le Tour de Burgos est vu comme une course préparatoire au Tour d'Espagne. Alors, "gagner sur ma première Vuelta, je n'arrive pas à y croire. Aujourd'hui, l'équipe a très bien travaillé dans le final. Battre Wout van Aert dans un sprint long, alors qu'il est l'un des meilleurs du monde dans cet exercice, c'est fou!"

L'ambition ne manquait pas dans le chef de ce prometteur sprinteur-puncheur qui décroche sa première victoire sur le circuit WorldTour. "J'avais dit aux gars que nous en étions capables aujourd'hui. Je croyais vraiment en mes chances. Quand l'opportunité s'est présentée, j'ai lancé mon sprint et je suis allé à fond jusqu'à la ligne. Réussir du premier coup, c'est incroyable.

Pavel Bittner se découvre de nouvelles spécialités, lui qui ne pensait pas spécialement pouvoir rivaliser avec les hommes les plus rapides du peloton. "Je ne me suis jamais vu comme un sprinteur plus que comme un coureur de classiques, mais nous allons voir", a-t-il plaisanté au sujet de son avenir.