Petite surprise à la Vuelta: l'équipe UAE prend une grosse amende pour avoir rendu hommage à Pogacar

Le jury du Tour d'Espagne cycliste a infligé une amende de plus de 4000 euros à l'équipe UAE Emirates en raison du port d'un maillot non autorisé lors de la présentation officielle de l'équipe jeudi soir.

L'équipe a fêté les victoires de Tadej Pogacar, absent de la Vuelta, au Giro et au Tour de France au cours de la présentation de l'équipe à Lisbonne. Le maillot était modifié dans les tons rose et jaune, les couleurs des maillots de leader du Tour d'Italie et du Tour de France. Toutefois, cette action ne semble pas avoir été approuvée par l'Union cycliste internationale (UCI).

Les sept coureurs de l'équipe qui étaient présents lors de la présentation de l'équipe ont été sanctionnés de 500 francs suisses chacun et d'un retrait de 15 points UCI. Le manager de l'équipe, Marco Marcato, a également reçu une amende de 500 francs suisses. Converti, cela fait un total de 4185 euros.