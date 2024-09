Pidcock, victime d'une commotion cérébrale, renonce à ses rendez-vous canadiens

Pidcock, ainsi que le Français Paul Magnier (Soudal Quick-Step), faisait partie des coureurs qui ont abandonné durant la dernière étape du Tour de Grande-Bretagne après une chute. Tout comme Magnier, le Britannique a subi une commotion cérébrale. Son équipe a annoncé qu'il se remettra de sa blessure à domicile.

À cause de cet accident, le coureur de 25 ans manquera le Grand Prix de Québec et celui de Montréal, deux courses prévues les 13 et 15 septembre et qui lui conviennent particulièrement bien. Il devait s'y préparer pour les championnats du monde sur route à Zurich, en Suisse, à la fin du mois (21 au 29 septembre).