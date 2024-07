Pogacar assomme le Tour au Plateau de Beille et estime que cela sent désormais "très bon"

"Visma avait décidé de contrôler la course et d'imprimer un rythme élevé dans les montées", a commenté le leader du Tour de France au micro des organisateurs. "Mais je n'ai jamais été inquiet. Je me suis juste dit de rester calme, de bien pédaler et de manger assez. Au sommet de la dernière montée, j'étais à la limite quand Jonas a essayé de me lâcher, mais j'ai vu qu'il commençait à souffrir aussi un peu. La dernière fois qu'il a essayé de me décrocher, j'ai vu qu'il n'avait plus les jambes pour aller jusqu'au bout. Alors j'ai essayé moi-même, mais c'était super dur à la fin."

Pogacar a parachevé le travail de son équipe UAE Emirates pour filer seul à 5,3 km de l'arrivée de cette 15e étape dimanche, lui qui avait déjà pris 43 secondes sur son rival la veille en gagnant la 14e étape.