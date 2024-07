Pogacar s'offre la 19e étape et accroit encore son avance, bonne affaire pour Evenepoel 5e

Tadej Pogacar creuse encore l'écart sur le Danois Jonas Vingegaard (Visma-Lease a Bike) et Remco Evenepoel (Soudal Quick-Step) se rapprochant encore un peu plus d'un 3e Tour de France.

Evenepoel a bien tenté de grappiller des secondes sur Vingegaard mais termine 5e avec Vingegaard dans sa roue à 1:42 (temps officieux).

Le Slovène aligne en outre une 10e victoire sur un grand Tour la même année, après ses six succès d'étape dans le Giro qu'il a aussi gagné. C'est son 15e succès dans le Tour de France.

Six hommes avaient entamé la dernière montée vers Isola 2000, de catégorie 1 (16,1 km/7,1%), avec 4 minutes d'avance sur le groupe Pogacar-Vingegaard-Evenepoel composé de 20 coureurs dont Ilan De Wilder et Laurens De Plus aussi côté belge.